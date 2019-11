Het hoofdpijndossier van onze keepers: wie pakt de handschoen op?

Frans Hoek met op de rug gezien Jasper Cillessen. Ⓒ BSR/SOCCRATES

AMSTERDAM - Voor de AZ-parels Calvin Stengs en Myron Boadu lonkt het debuut in Oranje. Het Nederlands elftal onder 17 staat in de halve finale van het WK in Brazilië. En bondscoach Ronald Koeman heeft al een bijzonder talentvolle groep tot zijn beschikking. Kortom, de Nederlandse voetbaltoekomst ziet er bijzonder zonnig uit. Toch vormt zich een donkere wolk aan de strakblauwe hemel. „Er komen vergeleken met de enorme hoeveelheid andere grote talenten weinig keepers door”, concludeert Frans Hoek (63).