Wielerploeg Jumbo-Visma voorbereid op quarantaine voor Tour

De Nederlandse wielerploeg heeft een accommodatie gehuurd in het Franse Tignes waar in juli een eerste hoogtestage wordt gehouden. „We hebben die locatie vastgelegd tot aan de Tour, dus we zijn voorbereid op een eventuele quarantaine”, zegt Merijn Zeeman in een podcast op de website.

De sportief directeur noemt het „eigenlijk onwenselijk, bijna niet-realistisch”, maar de ambities winnen het. „De Tour staat boven alles, als het een voorwaarde is voor deelname dan moet het maar.” Het zou gelden voor al het personeel dat meegaat naar de Tour.

Maatregelen om het coronavirus buiten de deur te houden, zijn er volop gepland. Zeeman: „We hebben een protocol opgesteld en zijn heel voorzichtig. We zullen zo min mogelijk vliegen, ons zo veel mogelijk aan de 1,5 meterregel houden, goed ventileren en zo mogelijk renners en personeel alleen op een kamer leggen. Maar we moeten wel ons werk kunnen doen. Het is zoeken naar een balans.”