Het wonder van Egan Bernal

Egan Bernal Ⓒ Hollandse Hoogte

VAL THORENS - Op het moment dat hij de boog met de letters Arrivée ziet en de hand van Geraint Thomas op zijn schouders voelt, weet hij het zeker. Tussen de wolken in het hoogste skioord van Europa op 2365 meter hoogte realiseert Egan Bernal zich dat hij de nieuwe Tour de France-winnaar is. Voor het eerst wint een Colombiaan de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar. En met zijn 22 jaar en 196 dagen is hij de jongste naoorlogse Tour-winnaar. Een nieuw tijdperk lijkt begonnen.