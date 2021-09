Daniil Medvedev stoomt door naar finale US Open

De Rus maakte in de kwartfinale ook al een einde aan het sprookje van Botic van de Zandschulp. De 25-jarige Nederlander verbaasde in New York vriend en vijand door de overwinningen aaneen te rijgen. In de kwartfinale bleek hij echter niet opgewassen tegen de nummer twee van de wereld en ging hij in vier sets onderuit. De Nederlander was wel de eerste die dit toernooi een set wist af te snoepen van de Rus.

Bekijk ook: Botic van de Zandschulp strandt in kwartfinales US Open

Bekijk ook: Uitgeschakelde Botic van de Zandschulp nog altijd vol ongeloof bij US Open

Auger-Aliassime, de 21-jarige nummer 15 van de wereld, moest een stuk minder diep gaan in de kwartfinale. Al na de eerste set zag hij zijn tegenstander Carlos Alcaraz geblesseerd opgeven. Daarmee kwam er op dramatische wijze een einde aan het toernooi van de achttienjarige Spaanse sensatie.

De Canadees moest in zijn eerste servicegame gelijk vol aan de bak. Hij kreeg meerdere breakpunten tegen, maar wist uiteindelijk toch zijn game te behouden. Op 3-3 schakelde Medvedev een tandje bij en ging hij op love alsnog door de game van zijn tegenstander. Mede door drie aces kwam Auger-Aliassime nog terug tot 4-5, maar verder liet de Rus hem niet meer komen. Met zijn zesde ace trok Medvedev de eerste set naar zich toe: 6-3.

In het tweede bedrijf was het Auger-Aliassime die een break voorsprong pakte en uitliep naar 5-2. Twee games later kreeg de jonge tennisser op zijn eigen service zelfs een setpunt, maar met een prachtige bal langs de lijn maakte Medvedev het setpunt alweer onschadelijk. De Rus brak terug, wist zijn eigen servicegame te behouden en op love nogmaals door de service van zijn tegenstander te gaan: 6-3, 7-5.

In de derde set bleek het verzet van de Canadees definitief gebroken. Medvedev liep in razend tempo uit naar een 5-1 voorsprong. Auger-Aliassime pakte nog één game, maar daarna serveerde een koelbloedige Medvedev de partij uit: 6-3, 7-5, 6-2.

De 25-jarige Medvedev wacht nog op zijn eerste grandslamtitel. In 2019 verloor hij in de finale van de US Open van Rafael Nadal en begin dit jaar was Djokovic hem in de eindstrijd van de Australian Open de baas. De vier jaar jongere Auger-Aliassime, de mondiale nummer 15, reikte nooit eerder tot de laatste vier op een grandslam.

In de finale treft de Rus Novak Djokovic of Alexander Zverev. De Servische nummer één van de wereld jaagt in New York op het onmogelijke: het binnenslepen van het Grand Slam.