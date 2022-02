Roger Schmidt passeert keeper Joël Drommel voor duel tegen AZ

Drommel verruilde FC Twente afgelopen zomer voor PSV. Hij kreeg regelmatig kritiek maar werd ook vaak verdedigd door zijn trainer Schmidt. Het lijkt er op dat Drommel niet geblesseerd is. Hij zit wel op de bank tegen AZ. Mvogo was vorig seizoen de eerste doelman van de club uit Eindhoven.

„Joël heeft dit seizoen ups en downs gehad”, verklaarde coach Schmidt zijn besluit bij ESPN. „Hij heeft niet altijd een topniveau gehaald, ook niet in onze drie duels na de winterstop. We hebben met Yvon Mvogo een goede tweede doelman. Die verdient nu een kans. Daar is nu de tijd voor. Je moet presteren in topvoetbal.”

Trainer Schmidt maakte donderdag bekend dat hij in de zomer vertrekt bij PSV. Hij wil zijn aflopende contract niet verlengen. Bij AZ keert de weer fitte Bruno Martins Indi terug in de basisformatie.

De wedstrijd tussen PSV en AZ begint om 20.00 uur.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.