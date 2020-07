Serie A: Atalanta blijft winnen en is (voor even) derde

Atalanta blijft maar winnen in de Serie A. Ⓒ ANP/HH

BERGAMO - Atalanta Bergamo heeft ook het zesde duel na de competitiestop vanwege de coronacrisis gewonnen. De ploeg uit het zwaar getroffen gebied versloeg op eigen veld Sampdoria met 2-0 en bezet in ieder geval voor even de derde plaats in de Italiaanse Serie A.