Danny Makkelie aan vooravond WK: ’VAR prettig vangnet’

Kuipers was in 2018 de eerste die – in de persoon van Makkelie overigens – die hulplijn had. „De aanwezigheid van de VAR is inderdaad een prettig vangnet”, zegt Makkelie.

„Als je een fout maakt, kan dat worden rechtgezet. Daartegenover staat dat de VAR ook uitdagingen geeft hoe daarmee om te gaan en tóch je eigen wedstrijd te spelen”, zegt de Elite-arbiter. „En het liefst heb je natuurlijk helemaal geen VAR-ingreep”, zegt de man die Kuipers in 2018 behoedde voor een schwalbe van Neymar. Nadat de bal al op de stip lag, draaide Makkelie die beslissing terug.

