Drievoudig Tour-winnaar LeMond (60) heeft leukemie: ’Prognose zeer gunstig’

Het gaat om chronische myeloïde leukemie (CML), een vorm van bloedkanker die ontstaat in het beenmerg. De Amerikaan gaf aan zich al enkele weken vermoeid te voelen. Hij liet enkele testen uitvoeren en daaruit kwam de diagnose leukemie naar voren.

„Ik voel me opgelucht dat ik nu weet waarom ik me zo slecht voelde”, legde LeMond uit. „Natuurlijk wil niemand het woord kanker horen, maar de doktoren hebben me verzekerd dat ik me over enkele weken beter zal voelen. De langetermijnprognose is zeer gunstig.”

LeMond was in de jaren 80 een van de beste renners ter wereld. De Amerikaan won de Tour de France in 1986, 1989 en 1990. Hij won in totaal ook vijf etappes. Vooral de eindzege van 1989 was memorabel. LeMond versloeg concurrent Laurent Fignon destijds in de slottijdrit op de Champs-Élysées en pakte de eindzege met nauwelijks acht seconden voorsprong, de kleinste voorsprong ooit voor een Tourwinnaar. Hij werd hij ook twee keer wereldkampioen op de weg (1983 en 1989).