Moeder van NBA-ster Towns overleden aan coronavirus

Towns onthulde op 25 maart dat ze symptomen had die verband hielden met coronavirus en dat ze in een kunstmatige coma op een beademingsapparaat moest worden geplaatst. „De familie Towns is diepbedroefd na de dood van Jacqueline Towns na de nasleep van Covid-19. Ze bestreed het virus al meer dan een maand toen het op 13 april bezweek”, aldus de verklaring van de Minnesota Timberwolves.

Drie weken geleden onthulde haar zoon Karl-Anthony (24) haar opname in een bericht op Instagram. Hij vertelde hoe de toestand van zijn moeder verslechterde, zonder opeenvolgende behandelingen waardoor haar longen niet snel werden aangetast.

„Het is moeilijk en we wachten dag na dag af hoe het kan evolueren’, voegde de 24-jarige Dominicaanse-Amerikaanse Towns toe, die niettemin vertrouwen wilde hebben in het herstel van zijn moeder.

Het was zijn familie die de speler overtuigde om te getuigen. „Ze zeiden dat ik deze video moest maken zodat mensen begrijpen wat de ernst van deze ziekte echt is. Hou sociale afstand! We zullen het verslaan. We zullen winnen.”

De 2,13m grote center van Minnesota Timberwolves werd in 2016 uitgeroepen tot Rookie van het Jaar in de NBA en is een tweevoudig NBA All Star.