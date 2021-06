Sport kort: Kevin Durant zet Brooklyn Nets op voorsprong in play-offs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Durant leidt Brooklyn naar zege in play-offs

8.09 uur: Onder aanvoering van Kevin Durant hebben de basketballers van Brooklyn Nets in de play-offs van de Amerikaanse profcompetitie NBA gewonnen van Milwaukee Bucks. Het werd 114-108. In de best-of-seven van de halve finale heeft Brooklyn nu een voorsprong van 3-2.

Durant was goed voor 49 punten, in een wedstrijd waarin hij alle minuten speelde. Hij had ook nog eens 17 rebounds en 10 assists. Durant was er bovendien min of meer persoonlijk verantwoordelijk voor dat Milwaukee in het derde kwart een voorsprong van 17 punten verspeelde.

"Het was niet de bedoeling dat ik zoveel zou spelen", zei Durant naderhand. "Maar mijn coach zei dat ik moest blijven staan zo lang ik me goed voelde. Dat heb ik dus maar gedaan."