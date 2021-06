Sport kort: Van der Breggen pakt op haar laatste NK tijdrijden de titel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Van der Breggen pakt op haar laatste NK tijdrijden de titel

15.52 uur: Anna van der Breggen heeft de Nederlandse titel gegrepen bij het NK tijdrijden. De regerend wereldkampioene bij het tijdrijden, die bezig is aan haar laatste seizoen als profwielrenster, was bij de NK in Emmen verreweg de snelste en greep voor de tweede keer de nationale titel.

Van der Breggen legde de 29,6 kilometer af in 39.58 minuten en met een gemiddelde van 44,436 kilometer per uur. Ze was daarmee 13 seconden sneller dan Ellen van Dijk die kwam tot 40.11 minuten. Lucinda Brand zette met 40.30 de derde tijd neer.

De wereldkampioene, die na het seizoen ploegleider wordt bij haar team SD Worx, won de Nederlandse titel bij het tijdrijden eerder in 2015. Ze won zilver in 2018 en brons in 2017 en 2019. Van der Breggen volgt Van Vleuten op die in 2019 won en nu als vierde finishte. Vorig jaar werd het NK tijdrijden niet gehouden in verband met het coronavirus.

Na de eerste van twee ronden had Van der Breggen al een marge van 11 seconden op Van Dijk, die door bondscoach Loes Gunneweg werd gepasseerd voor de tijdrit op de Olympische Spelen. De viervoudig Nederlands kampioene tijdrijden van Trek-Segafredo, die in april nog een coronabesmettingen opliep, gaf in de tweede ronde nog maar 2 seconden extra toe.

Van der Breggen kwam terug van een hoogtestage omdat ze het NK tijdrijden en het NK op de weg niet wilde missen. Met haar tweede titel bij het NK tijdrijden was de 31-jarige wielrenster van SD Worx heel tevreden. „Het is lekker dat ik het NK verlaat met veel vertrouwen, want in Nederland staat een sterk veld, dus een zege zegt dan echt wel iets”, zei de Zwolse, die ook de regerend wereldkampioene in het tijdrijden en op de weg is. Ze bleef in Emmen Ellen van Dijk en Lucinda Brand voor.

„Het was mooi om nu in een tijdrit de trui eens te kunnen dragen, want we hadden nog geen tijdrit gehad sinds het WK in Imola vorig jaar”, zei Van der Breggen over haar regenboogtrui. „Het was een mooi parcours met een klimmetje en een afdaling. Dat maakt het lastiger om in te delen. Het was uitdagend. Twee jaar geleden in Ede was het dezelfde weg heen als terug, hier zat veel meer variatie in. Het was ook wel jeugdsentiment voor me, want hier op de Meerdijk in Emmen heb ik bij de jeugd veel wedstrijden gereden.”

Conclusies voor de tijdrit op de Spelen wilde de Nederlands kampioene niet zozeer trekken uit de uitslag. „Je kunt in een tijdrit altijd een slechte dag hebben. Dat ik hier goed rijd, hoeft niet te betekenen dat ik die niet tegen kan komen in Tokio straks. En andersom kan iemand met een mindere tijdrit hier straks juist een topdag hebben. Maar voor mij is dit natuurlijk wel een mooi scenario. Ik heb mijn hoogtestage eerder afgebroken dan ideaal was, maar ik wilde deze kampioenschappen niet missen.”

Van der Breggen gaat via het NK op de weg en de Giro Rosa toeleven naar de Olympische Spelen. „Ik houd ervan nog eens te koersen. Voor mij is de gedachte aan twee hoogtestages niet iets waar ik blij van word.”

Turnen: Vrijdag uitspraak kort geding turncoach Wevers tegen KNGU

15.21 uur: De rechtbank in Zutphen doet komende vrijdag uitspraak in het kort geding tussen turncoach Vincent Wevers en de gymnastiekunie KNGU. Dat is eerder dan verwacht.

Wevers eist dat de turnbond hem alsnog als coach meeneemt naar de Olympische Spelen. Hij is het niet eens met de turnbond, die in april besliste dat de turnsters tijdens de Spelen niet door hun persoonlijke coaches begeleid mogen worden.

De bond bepaalde dat bondscoach Bram van Bokhoven en de coaches Aimee Boorman en José van der Veen de Nederlandse turnploeg begeleiden in Japan.

Wevers is de vader van de turnsters Sanne en Lieke Wevers en een van de coaches naar wie een onderzoek loopt bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.

„Als Vincent in het gelijk wordt gesteld, zullen we hem alsnog moeten voordragen als coach”, liet technisch directeur aldus Mark Meijer van de KNGU vorige week weten.

Voetbal: Manchester City opent Premier League tegen Tottenham

10.49 uur: Manchester City speelt in de eerste ronde van het nieuwe seizoen in de Premier League tegen Tottenham Hotspur. De voetbalkampioen van Engeland begint het seizoen met een uitwedstrijd. De Premier League heeft het speelschema woensdag gepubliceerd. Vooralsnog staan alle duels in de openingsronde gepland voor zaterdag 14 augustus.

Chelsea, dat de Champions League won door in de finale City te verslaan, begint thuis tegen Crystal Palace. Liverpool, dat het afgelopen seizoen de titel verspeelde, opent met een wedstrijd bij het gepromoveerde Norwich. Nummer 2 Manchester United ontvangt Leeds.

Voetbal: Copa America meldt 53 besmettingen sinds zondag

10.11 uur: Rond het voetbaltoernooi Copa America in Brazilië hebben inmiddels 53 personen positief getest op het coronavirus. Dat heeft het Ministerie van Volksgezondheid van het gastland bevestigd.

Sinds zondag, de openingsdag, hebben deze mensen een positieve coronatest afgelegd. Het gaat om 27 spelers en delegatieleden en 26 werknemers van de verschillende, voor het toernooi ingehuurde ondersteunende bedrijven.

Eerder werd al bekend dat diverse leden van de Venezolaanse, Boliviaanse en Colombiaanse delegaties positief testten op het coronavirus.

Vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië, het land met een van de hoogste besmettingsgraden ter wereld, stond het toernooi bij voorbaat al ter discussie. Brazilië kreeg de organisatie pas kort voor het begin toegewezen, nadat Argentinië en Colombia onder meer vanwege de pandemie zich terug hadden getrokken.

Basketbal: Durant leidt Brooklyn naar zege in play-offs

8.09 uur: Onder aanvoering van Kevin Durant hebben de basketballers van Brooklyn Nets in de play-offs van de Amerikaanse profcompetitie NBA gewonnen van Milwaukee Bucks. Het werd 114-108. In de best-of-seven van de halve finale heeft Brooklyn nu een voorsprong van 3-2.

Durant was goed voor 49 punten, in een wedstrijd waarin hij alle minuten speelde. Hij had ook nog eens 17 rebounds en 10 assists. Durant was er bovendien min of meer persoonlijk verantwoordelijk voor dat Milwaukee in het derde kwart een voorsprong van 17 punten verspeelde.

„Het was niet de bedoeling dat ik zoveel zou spelen”, zei Durant naderhand. „Maar mijn coach zei dat ik moest blijven staan zo lang ik me goed voelde. Dat heb ik dus maar gedaan.”