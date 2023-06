Koeman: ’Ik wil meer energie op het veld zien’

Oranje opende eind maart het kwalificatietoernooi voor het EK van volgend jaar zomer in Duitsland met een kansloze nederlaag tegen Frankrijk (4-0). Drie dagen later volgde een schamele thuiszege op Gibraltar (3-0).

„We hebben daar over gesproken. Natuurlijk zat alles tegen, met al die blessures en zieke spelers. Maar ik miste ook gedrevenheid”, zei de bonscoach. „Ik had afgelopen week op de trainingen al het idee dat het anders was dan in maart. Ik heb de overtuiging dat iedereen het toen ondermaats vond. Het moet beter en kan ook beter.”

Oranje opent de finaleronde woensdag met een halve eindstrijd tegen Kroatië in De Kuip. Drie dagen later staat een finale of wedstrijd om de derde plaats tegen Spanje of Italië op het programma.