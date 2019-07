Kelly debuteert met zege voor Feyenoord

Dylan Vente tekende bij de oefenpot in het Oostenrijkse Schwaz voor de Rotterdamse openingstreffer na een assist van Wouter Burger. De jeugdige spits Naoufal Bannis maakte in de tweede helft de winnende goal op aangeven van Steven Berghuis.

De slechts 1,63 meter grote Kelly liet tegen de ploeg uit de 2.Bundesliga, waarbij FC Utrecht-huurling Dario Dumic in de basis stond, bij vlagen zien een technisch vaardige speler te zijn, maar kon zich niet echt onderscheiden in het oefenpotje. Defensief oogde het middenveld met Kelly, Yassin Ayoub en Orkun Kökcü na rust kwetsbaar.

Feyenoord-trainer Jaap Stam stuurde in Schwaz twee verschillende elftallen het veld in. Zowel voor als na rust was dat een combinatie-elftal van gearriveerde spelers en jeugdig talent. Dribbelaar Marouan Azarkan, die in de voorgaande oefenduels met SDC Putten en FC Dordrecht de smaakmaker was geweest, speelde ditmaal een stuk anoniemer.

Aankoop Luciano Narsingh, die met een conditionele achterstand is binnengekomen, kwam nog niet in actie in Schwaz. Ook Kenneth Vermeer, Juston Bijlow, Bart Nieuwkoop, Nicolai Jørgensen, Sam Larsson, Calvin Verdonk, Emil Hansson, Jordy Wehrmann, Luis Sinisterra en Ramon Hendriks bleven om uiteenlopende redenen aan de kant.

SV Darmstadt 98-Feyenoord 1-2. Goals Feyenoord: Vente, Bannis.

Opstelling Feyenoord voor rust: Marsman; St. Juste, Botteghin, Van Beek, Malacia; Toornstra, El Bouchtaoui, Burger; Summerville, Vente, Azarkan.

Opstelling Feyenoord na rust: Evora; Hall, Geertruida, Van der Heijden, Haps; Kelly, Ayoub, Kökcü; Berghuis, Bannis, Touré.