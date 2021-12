Deze route moet Oranje naar titelprolongatie leiden op het WK handbal

Het staat bij vele handbalfans nog vers in het geheugen. Ondanks drie nederlagen wonnen de handbalvrouwen in 2019 als outsider de wereldtitel in Japan. In Spanje gaat de ploeg van bondscoach Monique Tijsterman er alles aan doen om die titel te prolongeren. Welke hobbels moet Oranje nemen om daar te komen?

Groepsfase

In de groepsfase is Oranje ingedeeld in groep D en treft het één tegenstander van een serieus kaliber: Zweden. Die wedstrijd zal gelijk een belangrijke graadmeter zijn voor de ploeg van Tijsterman. Ook komt Nederland in de groepsfase in actie tegen Puerto Rico en Oezbekistan. Gezien het gigantische krachtsverschil zouden de wedstrijden tegen deze landen voor Oranje geen problemen mogen opleveren. De eerste drie landen in de poule plaatsen zich voor de hoofdronde

Vrijdag 3 december 18.00 uur: Nederland-Puerto Rico

Zondag 5 december 18.00 uur: Oezbekistan-Nederland

Dinsdag 7 december 20.30 uur: Nederland-Zweden

Hoofdfase

De 24 landen die na de groepsfase doorstromen naar de hoofdfase worden verdeeld in vier groepen. Daarbij komen de in totaal zes landen uit de poules A en B van de openingsronde bij elkaar terecht, net als C en D, E/F en G/H.

Nederland kan dan waarschijnlijk meteen hard aan de bak, want de kans is levensgroot dat de handbalvrouwen dan al de nummer één van de wereld Noorwegen treft, dat in de eerste groepsfase is ingedeeld in groep C. Noorwegen is al jarenlang de grote angstgegner van Oranje. Tijdens het voorbereidingstoernooi vorige week ging Nederland nog hard onderuit tegen de Noren, maar in de wedstrijden daarna toonde Oranje verbetering. Op een WK is bovendien alles mogelijk!

In de hoofdronde spelen alle zes groepsgenoten één keer tegen elkaar. De beste twee landen uit iedere poule plaatsen zich voor de hoofdfase.

De eindfase

Voor de acht overgebleven landen komt het er in de eindfase echt op aan. Wie verovert de wereldtitel? De finale is op zondag 19 december in Granollers.