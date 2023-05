Bondscoach Argentinië steunt Lionel Messi bij overstap naar Saoedi-Arabië

„De overstap heeft geen invloed op ons nationale team zolang Messi gelukkig is als hij zich bij ons aansluit”, zei Scaloni tegen sportzender Al-Kass uit Qatar. In dat land in het Midden-Oosten pakten Messi en Scaloni in december de wereldtitel met Argentinië.

Dinsdag meldde het Franse persbureau AFP dat Messi, nu nog spelend bij Paris Saint-Germain, rond is met een club uit Saoedi-Arabië voor een contract vanaf komend seizoen. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van de Argentijnse stervoetballer, ontkent dat zijn zoon zijn loopbaan voortzet in Saoedi-Arabië.

AFP citeerde een bron die meldde dat de deal rond was: „Het contract is enorm. We zijn alleen nog wat kleine details aan het afronden.” Messi zou naar verluidt 360 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Volgens diverse media gaat het om de club Al-Hilal.