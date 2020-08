Sport Kort: Dobber debuteert in Diamond League met podiumplaats

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Dobber debuteert in Diamond League met podiumplaats

18.13 uur: Atleet Jochem Dobber heeft zijn debuut in de Diamond League gevierd met een podiumplaats. Hij eindigde in Stockholm als derde op de 400 meter. Dobber finishte in een tijd van 46,23 seconden. De Noor Karsten Warholm zegevierde in 45,05, gevolgd door de Sloveen Luka Janezic als tweede (45,85).

Dobber won eerder deze maand bij de Brussels Grand Prix de 400 meter in een tijd van 46,18. Hij verbeterde vorig weekeinde zijn persoonlijke record in Zwitserland met een tijd van 45,68.

Voor Warholm was het zijn tweede zege in Zweden. Amper anderhalf uur eerder had hij op de 400 meter horden ook al grote indruk gemaakt. Met een tijd van 46,87 liep hij de tweede tijd ooit op dit onderdeel. Alleen wereldrecordhouder Kevin Young (VSt) was in 1992 sneller (46,78). Warholm tikte tijdens zijn supersnelle race in Stockholm nog wel de laatste horde aan, waardoor hij even uit balans raakte en daarna het wereldrecord dus net miste.

Golfen: Sterk slotstuk van Huizing in Wales

17.28 uur: Golfer Daan Huizing heeft het Wales Open met een goed gevoel afgesloten. Hij had voor zijn vierde en laatste ronde in Newport slechts 68 slagen (-3) nodig. Met een eindscore van 283 belandde Huizing op de 21e plek in de eindstand.

De Fransman Romain Langasque schreef het evenement van de Europese Tour op zijn naam. Hij steeg van de zesde naar de eerste plaats dankzij een slotrondje van 65 slagen. Hij eindigde op een totaal van 276. Voor Langasque was het zijn eerste zege op de Europese Tour.

Lars van Meijel eindigde als 37e met een score van 285. Darius van Driel kwam op de 44e plek uit met een totaal van 286. Wil Besseling belandde op de 53e positie met 287 slagen.

Beachvolleybal: Nederlandse titel voor duo Schoon/Stam

15.33 uur: Raïsa Schoon en Katja Stam hebben bij de NK in Scheveningen de titel veroverd. Het als derde geplaatste duo versloeg in de finale het koppel Sanne Keizer/Madelein Meppelink in drie sets: 2-1. Keizer en Meppelink voerden de plaatsingslijst aan. Schoon en Stam waren eerder deze zomer ook al prima op dreef in de eredivisie. Het tweetal zegevierde in drie toernooien op rij.

Bij de mannen ging de Nederlandse titel naar Jasper Bouter en Ruben Penninga. Zij versloegen in de de finale Stefan Boermans/Yorick de Groot met 2-0. Het favoriete duo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen moest in de halve eindstrijd buigen voor Boermans/De Groot (0-2).

Voetbal: B-ploeg Vitesse te sterk voor reserves Go Ahead

13.34 uur: Vitesse heeft een oefenwedstrijd op Papendal van Go Ahead Eagles gewonnen. De Arnhemse club was met 4-0 te sterk voor de Deventenaren. Beide teams speelden niet in de sterkste opstelling.

Enrico Hernandez, Daan Huisman en nieuwkomer Armando Broja (twee keer) maakten de doelpunten. Een dag eerder speelde de A-ploeg van Vitesse met 2-2 gelijk tegen ADO Den Haag.

„We zitten in een fase van de voorbereiding waarin we fysiek op en top moeten gaan worden. Omdat we zo veel mogelijk spelers negentig minuten willen laten spelen, is besloten om deze extra oefenpot te spelen”, aldus Thomas Letsch, trainer van Vitesse, dat vrijdag tegen Fortuna Düsseldorf de volgende oefenwedstrijd speelt.

Voetbal: Parma ontslaat trainer D’Aversa

12.18 uur: Roberto D’Aversa is niet langer werkzaam bij Parma. De 45-jarige Italiaanse trainer kreeg zondag te horen dat hij moet vertrekken. De clubleiding stelt dat de chemie is verdwenen.

D’Aversa was sinds eind 2016 trainer van Parma. Hij bracht de club vanaf het derde niveau terug naar de Serie A. Parma eindigde afgelopen seizoen als elfde.

„De bijdrage van de coach aan de geweldige prestaties van de voorbije jaren blijft voor altijd in de geschiedenisboeken”, meldt het bestuur van Parma in een persbericht.

Motorsport: Italiaan Vietti wint in Moto3-klasse in Spielberg

12.08 uur: Motorcoureur Celestino Vietti heeft de Grote Prijs van Stiermarken in het Oostenrijkse Spielberg gewonnen. De 18-jarige Italiaan van KTM bleef in de Moto3-klasse zijn landgenoot Tony Arbolino voor. De Japanner Ai Ogura finishte als derde.

Albert Arenas uit Spanje moest met de vijfde plek genoegen nemen. Hij blijft wel leider in het WK-klassement. Arenas heeft na zes wedstrijden 106 punten. Ogura is tweede en verkleinde de achterstand tot 25 punten.

Basketbal: LeBron James zet Lakers in play-offs op voorsprong tegen Portland

08.34 uur: Los Angeles Lakers heeft de derde wedstrijd tegen Portland Trail Blazers in de play-offs van de NBA gewonnen. LeBron James had met 38 punten een groot aandeel in de zege van 116-108. De sterspeler noteerde verder 12 rebounds en 8 assists.

Anthony Davis was met 29 punten, waarvan 23 in de tweede helft, ook van grote waarde voor de Lakers. Kentavious Caldwell-Pope noteerde verder 13 punten en Alex Caruso 10 punten en 7 assists.

De Lakers leiden nu met 2-1. De vierde wedstrijd in de play-offs van de Western Conference is maandag.

James gaf na de derde wedstrijd aan zich meer op zijn gemak te voelen nu in aanvallend opzicht, in de belangrijke wedstrijden in de play-offs, niet alle ogen op hem gericht zijn. „We proberen elkaar af te lossen”, zei hij over Davis. „Er zullen momenten zijn waarop hij het moet doen. Dan probeer ik andere dingen in het veld te doen. Vanavond hadden we allebei onze kansen. We proberen er gewoon alles uit te halen. We zijn allebei geen ego’s. We willen dat we allebei slagen.”