Sport Kort: Vitesse-spits Broja twee keer trefzeker

Voetbal: B-ploeg Vitesse te sterk voor reserves Go Ahead

13.34 uur: Vitesse heeft een oefenwedstrijd op Papendal van Go Ahead Eagles gewonnen. De Arnhemse club was met 4-0 te sterk voor de Deventenaren. Beide teams speelden niet in de sterkste opstelling.

Enrico Hernandez, Daan Huisman en nieuwkomer Armando Broja (twee keer) maakten de doelpunten. Een dag eerder speelde de A-ploeg van Vitesse met 2-2 gelijk tegen ADO Den Haag.

„We zitten in een fase van de voorbereiding waarin we fysiek op en top moeten gaan worden. Omdat we zo veel mogelijk spelers negentig minuten willen laten spelen, is besloten om deze extra oefenpot te spelen”, aldus Thomas Letsch, trainer van Vitesse, dat vrijdag tegen Fortuna Düsseldorf de volgende oefenwedstrijd speelt.

Voetbal: Parma ontslaat trainer D’Aversa

12.18 uur: Roberto D’Aversa is niet langer werkzaam bij Parma. De 45-jarige Italiaanse trainer kreeg zondag te horen dat hij moet vertrekken. De clubleiding stelt dat de chemie is verdwenen.

D’Aversa was sinds eind 2016 trainer van Parma. Hij bracht de club vanaf het derde niveau terug naar de Serie A. Parma eindigde afgelopen seizoen als elfde.

„De bijdrage van de coach aan de geweldige prestaties van de voorbije jaren blijft voor altijd in de geschiedenisboeken”, meldt het bestuur van Parma in een persbericht.

Motorsport: Italiaan Vietti wint in Moto3-klasse in Spielberg

12.08 uur: Motorcoureur Celestino Vietti heeft de Grote Prijs van Stiermarken in het Oostenrijkse Spielberg gewonnen. De 18-jarige Italiaan van KTM bleef in de Moto3-klasse zijn landgenoot Tony Arbolino voor. De Japanner Ai Ogura finishte als derde.

Albert Arenas uit Spanje moest met de vijfde plek genoegen nemen. Hij blijft wel leider in het WK-klassement. Arenas heeft na zes wedstrijden 106 punten. Ogura is tweede en verkleinde de achterstand tot 25 punten.

Basketbal: LeBron James zet Lakers in play-offs op voorsprong tegen Portland

08.34 uur: Los Angeles Lakers heeft de derde wedstrijd tegen Portland Trail Blazers in de play-offs van de NBA gewonnen. LeBron James had met 38 punten een groot aandeel in de zege van 116-108. De sterspeler noteerde verder 12 rebounds en 8 assists.

Anthony Davis was met 29 punten, waarvan 23 in de tweede helft, ook van grote waarde voor de Lakers. Kentavious Caldwell-Pope noteerde verder 13 punten en Alex Caruso 10 punten en 7 assists.

De Lakers leiden nu met 2-1. De vierde wedstrijd in de play-offs van de Western Conference is maandag.

James gaf na de derde wedstrijd aan zich meer op zijn gemak te voelen nu in aanvallend opzicht, in de belangrijke wedstrijden in de play-offs, niet alle ogen op hem gericht zijn. „We proberen elkaar af te lossen”, zei hij over Davis. „Er zullen momenten zijn waarop hij het moet doen. Dan probeer ik andere dingen in het veld te doen. Vanavond hadden we allebei onze kansen. We proberen er gewoon alles uit te halen. We zijn allebei geen ego’s. We willen dat we allebei slagen.”