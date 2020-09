Kater in Kiev voor onvolwassen AZ

AZ-aanvaller Oussama Idrissi baalt als een stekker. Ⓒ FOTO’S Getty Images & BSR AGENCY

AMSTERDAM - AZ deed in de zomer een poging om de groepsfase van de Champions League via een zijkamertje van het UEFA-hoofdkantoor in Nyon te bereiken. Het mislukte faliekant. Op een voetbalveld in Oekraïne liep de ploeg ook tegen een zeperd op. De formatie uit Alkmaar moet zich na de peperdure nederlaag tegen Dinamo Kiev (2-0) opmaken voor een hernieuwd avontuur in de Europa League.