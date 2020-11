Koeman: ’Als Barcelona van Betis wint, wordt het niet meteen kalm’

Volgens Koeman moet zijn ploeg alle aandacht richten op het behalen van de eerste competitiezege in vijf wedstrijden, zaterdag tegen Real Betis.

Barcelona staat na de matige start twaalfde in La Liga, al hebben de Catalanen ook pas zes wedstrijden gespeeld. De benauwde zege op Dinamo Kiev van woensdag in de Champions League (2-1) heeft de ploeg weinig extra vertrouwen gegeven.

„Ploegen als Barça moeten altijd in de buurt van de koppositie staan en er is altijd kritiek”, zei Koeman. „Ik kan omgaan met de kritiek, maar we moeten er niet door geobsedeerd raken. Het is een lang seizoen en we moeten het wedstrijd per wedstrijd nemen. We hebben drie punten nodig en een beetje rust. Maar zelfs als we winnen, zal het niet meteen kalm worden. Er is altijd wat gaande bij deze club.”

