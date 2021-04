Koeman: ’Ik zie mezelf komend seizoen als coach van FC Barcelona’

„De president heeft vanaf de eerste dag zijn steun en vertrouwen in mij getoond”, aldus Koeman, Ik blijf dit zeggen tot het tegenovergestelde gebeurt. Dus in principe zie ik mezelf als de coach voor komend seizoen. Als dat niet het geval is, moeten we praten. Ik heb natuurlijk ook een contract.”

In de Spaanse competitie heeft FC Barcelona nu 5 punten minder dan koploper Atlético Madrid en 2 punten minder dan Real, maar de ploeg van Koeman moet nog een wedstrijd inhalen.

„Het draait allemaal om winnen, voor ons net als voor de andere ploegen”, zei hij.„Ik denk niet dat er een titelkandidaat is die veel sterker is dan alle andere. De wedstrijd tegen Villarreal is niet per se moeilijker dan alle andere. Het wordt een interessante wedstrijd, want Villarreal speelt goed en heeft kwaliteit.”

