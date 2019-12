Nieuwe trainers zien Everton en Arsenal niet scoren

Met de 0-0 schoot geen van beide teams iets op in de Premier League. De komst van Ancelotti was kort voor het duel gemeld. De Italiaan bekeek het duel in gezelschap van technisch directeur Marcel Brands.

Het matige duel verdiende geen winnaar. Bij Everton zat Duncan Ferguson voor het laatst op de bank. Hij was begin december de ontslagen Portugees Marco Silva komen vervangen. Arsenal werd gecoacht door interim-manager Freddie Ljungberg. Die was eind november aangesteld als tijdelijke vervanger van de ontslagen Unai Emery. Ljungberg haalde in de vijf duels dat hij op de bank zat vijf punten. Ferguson deed het met vijf punten in drie duels beter.

