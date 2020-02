Ron Jans beschuldigd van racistisch taalgebruik

De zaak kwam aan het licht via de spelersvakbond in de MLS, die een officieel statement heeft geplaatst en de zaak heeft gemeld bij de voetbalbond en de club zelf. Volgens de krant The Cincinnati Enquirer zou Jans tegenover de clubpresident hebben aangegeven dat hij het woord uitsprak bij het meezingen van een nummer in de kleedkamer. Een speler van FC Cincinnati zou zijn trainer vervolgens hebben verteld dat dat onacceptabel is in Amerika.

Jans zal voorlopig een stapje terugdoen, totdat het onderzoek is afgerond. Zondag speelt zijn club een oefenwedstrijd en leidt onder anderen zijn Nederlandse assistent Ivar van Dinteren het team. Bij de club spelen ook Maikel van der Werff en Jürgen Locadia. Gerard Nijkamp is er technisch directeur.