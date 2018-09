Theoretisch geen plaats voor Robben in Oranje

Die opdracht geeft bondscoach Dick Advocaat zijn internationals vanavond in de ArenA in eerste instantie mee. En dan maar zien waar zo’n overwinning eindigt. Alleen iemand die in sprookjes gelooft, denkt dat Oranje het WK 2018 in Rusland nog kan halen. De Hagenaar doet alsof hij nog kansen ziet. In zijn hart weet hij wel beter. Maar dat hart liet Advocaat niet spreken.

"Misschien als we snel een penalty krijgen, zoals Zweden tegen Luxemburg, kan er nog veel gebeuren. Het wordt sowieso moeilijk, maar geloof je er bij voorbaat niet in dan hoef je niet te spelen.” Volgens deze theorie zou Advocaat dus geen plaats moeten inruimen voor Arjen Robben, die na het duel in Wit-Rusland de handdoek al wierp.

De Groninger zei echter serieus genomen te willen worden en realistisch te zijn. "Tegelijkertijd moet je in het shirt van Oranje altijd eer in je donder hebben. Nu misschien juist wel meer.”