Keuken Kampioen Divisie: Almere City naar tweede plaats na misstappen De Graafschap en NAC

Thomas Verheydt maakte beide goals voor Almere, de ene voor rust en de andere (uit een strafschop) na rust. De achterstand op koploper Cambuur, dat met 3-0 bij FC Volendam won, bedraagt acht punten.

De voorsprong van Almere op De Graafschap is (met nog zeven duels te gaan) een puntje. De Doetinchemmers stonden in het middelpunt van de belangstelling door hun aandacht voor de zaak rond de dode baby Sem Vijverberg, maar verslikten zich in het laag geklasseerde FC Dordrecht. Nikolas Agrafiotis en Feyenoord-huurling Naoufal Bannis (twee keer) scoorden voor de bezoekers.

NAC Breda kon een via Mounir El Allouchi (strafschop) verkregen voorsprong tegen Jong Ajax niet vasthouden. Alex Mendez maakte halverwege de tweede helft met een van richting veranderde voorzet gelijk. Naci Ünüvar had in de eerste helft bij 0-0 al een penalty gemist.

