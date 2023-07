Sergio Pérez legt zich neer bij overmacht Max Verstappen: ’Kon er niets tegen beginnen’

„Ik wist dat we een goede auto hadden en dat ik na de start in bocht 1 moest overleven. Daar bleef ik uit de problemen. Aan het begin zat ik vervolgens nog even vast in een DRS-trein, maar daarna kon ik mijn eigen tempo rijden. Ik heb er weer van genoten”, aldus Verstappen na zijn achtste overwinning op rij. „Op het einde ging ik wat langzamer rijden, want dit is een zwaar circuit voor de banden. Ik heb geen onnodige risico’s genomen.”

Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez finishte op meer dan 20 seconden achterstand als tweede. „Ik kon niets tegen Max beginnen”, stelde de Mexicaan. „Toen hij mij voorbij was, ging het erom dat ik de auto veilig naar huis zou rijden. Ik heb een lastige periode gehad, maar heb nu weer goede punten kunnen scoren voor het team. Na een vrij intense periode heb ik de zomerstop echt even nodig. Maar ik wil daarna constant op het podium blijven staan.”