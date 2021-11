Waar is Peng Shuai?

„De recente gebeurtenissen in China met betrekking tot Peng Shuai baren ons grote zorgen. Als organisatie die zich inzet voor vrouwen, blijven we toegewijd aan de principes van gelijkheid, kansen en respect. Peng Shuai, en alle vrouwen, verdienen het om gehoord te worden, niet gecensureerd”, schrijft de tennisorganisatie.

„Haar beschuldiging over het gedrag van een voormalige Chinese leider met betrekking tot seksueel wangedrag moet met de grootst mogelijk ernst worden behandeld”, vervolgt de WTA. „Overal ter wereld moet het gedrag waarvan ze beweert dat het plaatsvond, worden onderzocht. Het mag niet worden vergoelijkt of genegeerd. We prijzen Peng Shuai voor haar moed en kracht om naar voren te komen.”

„We verwachten dat deze kwestie goed wordt afgehandeld. Dat betekent dat de beschuldigingen volledig, eerlijk, transparant en zonder censuur moeten worden onderzocht. Onze prioriteit is de gezondheid en veiligheid van onze spelers. We spreken ons uit zodat gerechtigheid kan geschieden”, zo eindigt het statement.

Zhang zou Peng tot seks hebben gedwongen, zo onthulde ze onlangs op de blogsite Weibo. Een kwestie van minuten nadat Peng de aantijgingen had vrijgegeven, werd haar bericht van Weibo verwijderd omdat het zogenaamd in strijd was met de communityregels van Weibo. Sindsdien is er niets meer van Peng vernomen. In de tenniswereld is dit weekend de hashtag #WhereIsPengShuai in het leven geroepen.

Peng won in 2013 het dubbelspel van Wimbledon en was een jaar later in het dubbelspel ook de beste op Roland Garros.