Bublik klopt Zverev en bereikt finale in Halle

Bublik is momenteel de nummer 48 van de wereld. Zverev, die lang moest herstellen van een blessure aan zijn enkelbanden, staat 22e. De Kazach won op 2-1 de opslagbeurt van de 26-jarige Duitser en hield die marge vast in de eerste set. In de tweede set ging het lang gelijk op, maar leverde Zverev op 5-5 toch zijn service in. Bublik kon de partij uitserveren en benutte daarbij zijn eerste matchpoint.

Bublik neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Roberto Bautista Agut en de Rus Andrey Rublev, die in de kwartfinales Tallon Griekspoor had uitgeschakeld.

De Minaur naar eindstrijd Queen's

Holger Rune is er niet in geslaagd de finale van het grastoernooi van Queen's te bereiken. De als tweede geplaatste Deense tennisser ging in de halve eindstrijd onderuit tegen de Australiër Alex de Minaur, die als nummer 7 is ingeschaald in Londen. Het werd 6-3 7-6 (2).

De Minaur speelt zondag in de finale tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz of de Amerikaan Sebastian Korda, die later op zaterdag tegen elkaar spelen. Voor de als eerste geplaatste Alcaraz is het de eerste keer dat hij bij de laatste vier zit van een grastoernooi op de ATP Tour.

Birmingham krijgt gedroomde finale

Het grastoernooi van Birmingham krijgt zondag de gedroomde finale tussen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. De Tsjechische Barbora Krejcikova en Jelena Ostapenko uit Letland strijden op het voorbereidingstoernooi voor Wimbledon om de titel.

De als eerste geplaatste Krejcikova was met 6-3 6-2 duidelijk te sterk voor Zhu Lin uit China, terwijl Ostapenko drie sets nodig had om zich te ontdoen van de Russin Anastasia Potapova: 5-7 6-2 6-4.