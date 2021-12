Titelverdediger Gerwyn Price ontsnapt na ware thriller op WK darts aan uitschakeling

The Iceman werd gedurende de hele wedstrijd uitgefloten door het Britse publiek, maar dat leek hem in eerste instantie bar weinig te deren. De eerste set won hij dan ook gemakkelijk.

De tweede set pakte de tweede set, door in de vierde leg 147 uit te gooien: 1-1. Huybrechts ging door en wist met een fenomenale 120-uitgooi 2-1 in sets voor te komen. Hing er een sensatie in de lucht? Als het een het publiek in Ally Pally lag in ieder geval wel, want de zaal ging uit z’n dak.

Fraaie finishes

en set later gooide Price met een 130-finish de stand weer gelijk in sets: 2-2. The Iceman had het momentum te pakken en ook de vijfde set - met weer een fraaie finish ging naar de darter uit Wales.

In de vijfde set kreeg de Belg kansen op een 3-3 tussenstand in sets, maar hij miste een setdart. En met 120 op het scorebord ging Price wel uit. 2-2 in legs. Maar de vijfde set was toch echt voor Huybrechts: 3-3 in sets en dus kwam er een beslissende set. Maar de wereldkampioen brak daar zijn opponent en dat leek toch de beslissing te zijn: 2-0.

Ruzie op podium

Maar Hurricane wist zowaar terug te breken en zijn eigen leg te winnen: 2-2. De wedstrijd kreeg dus een verlenging. De wereldkampioen ontsnapte vervolgens, want de Belg kreeg drie kansen om Price te breken, maar hij miste tot driemaal toe: 3-2. Vervolgens kregen de twee kemphanen woorden op het podium, maar werd dat snel gesust. Huybrechts won vervolgens toch weer de leg: 3-3.

Hierna wonnen beide darters weer allebei hun legs en dus stond het 4-4. Wat een thriller. De Belg kreeg drie megakansen om te breken, maar dat ging weer drie keer mis. Price wist dit af te straffen: 5-4. Een twaalfdarter maakte het vervolgens weer 5-5.

Sudden death

Het werd een sudden death-leg. De wereldkampioen had het voordeel dat hij mocht beginnen. Tops was voldoende: 6-5 in legs en 4-3 in sets. In de achtste finale is Van Duijvenbode dus de volgende tegenstander.

Jonny Clayton bereikte eveneens de laatste zestien. De landgenoot van Price, die als nummer 8 is geplaatst, gunde de Duitser Gabriel Clemens geen set (4-0).

Michael van Gerwen, Martijn Kleermaker en Danny Noppert hopen zich dinsdag ook voor de achtste finales te kwalificeren.