Bijzonder weerzien Annemiek van Vleuten met talentvolle ‘redder in nood’

„Ik vroeg via Twitter wie me wou vergezellen op een ritje rond Queenstown en een persoon daagde op: de 15-jarige en supergemotiveerde Reuben”’, schrijft ze op Twitter bij een post over hun reünie zes jaar later.

Want met diezelfde Thompson trainde de 39-jarige Van Vleuten zaterdag weer in Livigno. De inmiddels 21-jarige coureur timmert hard aan de weg. „Het was tof om zes jaar later elkaar terug te zien en Reuben heeft een profcontract”, aldus Van Vleuten.

Thompson rijdt nu nog voor de beloften van Groupama-FDJ, maar stapt volgend jaar over naar de profploeg waar ook de Nederlanders Ramon Sinkeldam, Bram Welten en Lars van den Berg voor rijden. Thompson is vooral een klimtalent. In de voorbije Giro voor beloften werd hij vijfde.

Van Vleuten bereidt zich in Italië voor op de Giro d’Italia Donne die donderdag van start gaat met een proloog in Cagliari. Van Vleuten liet zaterdag het NK op de weg aan zich voorbijgaan.