Wesley Hoedt: ’Mijn tijd bij Antwerp zit erop’

Opgemerkte gast op training bij AZ: Wesley Hoedt. De door Antwerp gehuurde verdediger zit al een tijdje in Nederland en onderhoudt dezer dagen zijn conditie bij zijn ex-club. „Voor alle duidelijkheid: ik keer niet terug naar AZ, zoals ik her en der las”, vertelt hij. „Bij Antwerp wordt er tot 25 mei nu eenmaal niks gedaan, hoorde ik, en ik wil niet maandenlang hebben stilgezeten. Dus heb ik bij Southampton – waar ik nog onder contract sta – aangeklopt en heb ik ook bij Antwerp gevraagd of ze het oké vonden. Dus ik train hier nu drie keer per week mee. En wees gerust: we houden ons aan de richtlijnen: geen duels, geen contact.”

Zonde van bekerfinale

Belangrijker dan: zijn toekomst. Hoedt weet nog niet waar hij volgend seizoen speelt. Maar hij weet naar eigen zeggen wel waar hij volgend seizoen níet speelt: op de Bosuil. „Jullie hebben al vaak genoeg geschreven dat de aankoopoptie 8 miljoen bedraagt, en op dit moment is het onrealistisch dat een Belgische club dat betaalt. Zelfs zonder corona denk ik dat het te hoog gegrepen was. Antwerp kan de optie nog tot 31 mei lichten, maar ik weet intussen genoeg. De club moet zelf maar een statement naar buiten brengen, maar voor mij houdt het in dat mijn tijd bij Antwerp erop zit.”

Binnen de club klinkt het echter dat er nog niks beslist is. Maar hoe dan ook kan Hoedt al tevreden terugblikken op zijn jaartje België. De zesvoudige Nederlands international, die in het buitenland al bij Lazio, Celta de Vigo en Southampton speelde maar daar op een dood spoor zat, heeft bewezen dat hij weer klaar is voor een stapje hoger.

Ik heb inderdaad een heel goed jaar gehad”, zegt hij. „Ik heb gewoon goed gepresteerd, en ben blij dat de fans en de kenners die prestaties hebben gewaardeerd. Het is alleen zonde dat we ons werk niet hebben kunnen afmaken. We hadden de beker kunnen pakken – geen idee of dat later nog kan – en hadden tweede kunnen worden in de competitie, waardoor we ons voor de Champions League-voorrondes hadden gekwalificeerd. Maar het is niet anders.”

Hoedt hier in het shirt van Southampton. Ⓒ VI Images

Credits naar coach Bölöni

Ook op persoonlijk vlak had Hoedt het naar zijn zin in Deurne-Noord. „De mensen daar waren supervriendelijk, dus het leven beviel me erg goed. Ik ben iedereen heel dankbaar. Ook de coach. Alle credits voor de goeie resultaten van de voorbije drie jaar mogen trouwens naar hem. Voor Antwerp is het nu cruciaal dat het een goeie vervanger haalt. En goeie spelers, want als ik het goed begrijp, wordt de ploeg ook compleet veranderd.”

Zelf kijkt Hoedt uit naar een nieuwe club in een topcompetitie. „Dat is wel de bedoeling, ja. Ik heb al een aantal aanbiedingen op zak van clubs in die competities. Maar ik moet afwachten. En overleggen met Southampton. Wat duidelijk is, is dat ik op een jaartje huur niet meer zit te wachten. Ik wil dit keer een definitieve transfer.”