Ajax jaagt op Mohammed Kudus

Met de komst van Kudus, die sinds januari 2018 voor de Deense topclub speelt en inmiddels als grootste talent van de Deense Superliga wordt beschouwd, zou Ajax-trainer Erik ten Hag zijn gewenste aanvallende versterking krijgen. Goedkoop is de Ghanees niet. Om de nek van het product van de Right to Dream Academy in Ghana, dat dit seizoen definitief doorbrak, hangt een prijskaartje van naar verluidt 8,5 miljoen euro.

Nadat Kudus kort na zijn achttiende verjaardag in de hoofdmacht van Nordsjaelland debuteerde, speelde hij nog 56 officiële duels. Daarin scoorde hij veertien keer. Zijn prestaties zorgden ervoor dat ook clubs als Liverpool, Everton, Manchester United en Borussia Dortmund naar de 1,77 meter lange speler informeerden.

Gezien de transferperikelen en de hoge transferwaarde besloot zijn werkgever Nordsjaelland om Kudus tijdens de play-offduels om het kampioenschap buiten de selectie te laten. Op 2 augustus wordt de aanvaller 20. Ajax hoopt hem dan al in Amsterdam te hebben begroet.