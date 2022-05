Zenden komend seizoen bij PSV niet in staf Van Nistelrooy

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Zenden zegt: „Na de bekendmaking van het vertrek van Roger Schmidt en de aanvankelijke weigering van Ruud van Nistelrooy om trainer te worden, is dat gecommuniceerd. Maar PSV heeft nu een andere beslissing moeten nemen”. De voormalig aanvaller fungeert in de staf van Schmidt als parttime-assistent en specialistentrainer.

„Ruud accepteerde de baan in tweede instantie toch en wenst geen gebruik te maken van mijn expertise”, zegt Zenden. „Hij neemt zijn eigen mensen mee.” Dat lijkt opvallend, omdat Van Nistelrooy en Zenden samenspeelden bij Oranje en in hetzelfde groepje hun UEFA A-trainersdiploma haalden. „De verstandhouding is prima. Maar Ruud heeft het recht gekregen de staf op zijn eigen manier in te vullen.”

Of Zenden in een andere rol wel aan PSV verbonden blijft, weet hij niet. „Dat is de wens van PSV, maar daar moet inhoudelijk over worden gesproken.”