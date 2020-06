Akkoord met gemeenteraad Alkmaar: AZ leent 10 miljoen euro voor nieuw dak

De Eredivisieclub ontvangt het geld in de vorm van een lening waar de gemeente garant voor staat. AZ had hierom gevraagd.

„Zoals eerder gemeld, zijn we ontzettend blij dat de gemeente Alkmaar ons op deze manier wil steunen”, liet algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ weten. „De bouw aan het nieuwe dak is inmiddels begonnen en daarmee zetten we als club een grote stap vooruit.”

De overkapping van het AZ-stadion stortte in augustus vorig jaar gedeeltelijk in tijdens een zware storm. Eenhoorn schatte eind vorige maand de kosten van de nieuwbouw op ruim 20 miljoen euro.

Het college van B en W van Alkmaar zegt veel waarde te hechten aan het maatschappelijk belang van AZ in de gemeente en de regio. Het college erkent ook de bijzondere situatie waarin de club terecht is gekomen.