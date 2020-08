’Ronald Koeman zet Luis Suarez gewoon op de markt’

En natuurlijk was daar afgelopen week het bericht in De Telegraaf dat Ajax een poging gaat wagen om Luis Suarez los te weken bij FC Barcelona. Koeman zei donderdagochtend met een knipoog bij Radio 538: ’Als ik jullie daar heel blij mee maak...’ Driessen reageert: „Ik ben verbaasd dat Suarez zo ongekend populair is bij Ajax-supporters. Hij heeft niks gewonnen. Koeman zet Suarez wel gewoon op de markt, ook al is het met een vette knipoog bij. Dit zou Koeman over Messi nooit zeggen.”

Ook de opvolging van Koeman bij Oranje komt ter sprake. Zouden Frank Rijkaard en/of Henk ten Cate een optie zijn? Verweij: „ Ik denk niet dat Ten Cate een telefoontje verwacht. Dat heeft ook met het verleden te maken. Ik denk dat je wel een streep kunt zetten door een buitenlandse bondscoach. De tijd tot het EK is zo kort, als iemand dan ook nog het team moet leren kennen.”

Driessen vertelt dat Rijkaard er ook bij de huidige generatie spelers heel goed op staat. Maar of de Amsterdammer, van 1998 tot 2000 ook al bondscoach, te vermurwen is tot een terugkeer in de voetballerij? „Het zal heel moeilijk worden, maar als je de profielschets erbij pakt, past Rijkaard er perfect in. En Rijkaard heeft ook bij deze spelers, alhoewel ze hem niet echt kennen, een geweldige indruk achtergelaten.”

Ook wordt PSV besproken. De Eindhovenaren hebben moeite om zich op de transfermarkt te manifesteren. „Dat zegt alles over de financiële situatie van PSV. Anders had PSV al lang een aantal aankopen gedaan die horen bij het spel van (trainer, red.) Roger Schmidt”, aldus Driessen.

