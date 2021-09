Anthony Joshua slachtoffer van stunt: Britse bokser is al zijn titels kwijt

Joshua, die na zijn pijnlijke nederlaag nauwelijks aanspreekbaar was, leed ten overstaan van 65.000 toeschouwers pas de tweede nederlaag van zijn carrière. Zijn overige 24 partijen sloot hij allemaal winnend af.

Twee jaar geleden verloor AJ van de Amerikaan Andy Ruiz Jr. Ook toen raakte hij zijn titels kwijt. Elf maanden later nam Joshua echter revanche, waarna zich opnieuw kampioen mocht noemen. In december 2020 verdedigde hij zijn titels met succes tegen de Bulgaar Kubrat Pulev.

Oleksandr Usyk nam alle vier de kampioensgordels over van Anthony Joshua. Ⓒ Reuters

Naar verluidt heeft Joshua contractueel laten vastleggen dat hij binnen afzienbare tijd recht heeft op een rematch. Het is nog onduidelijk wanneer een eventuele tweede partij met Usyk moet plaatsvinden.

Cruisergewicht

Voor Usyk was het zijn negentiende overwinning als profbokser in evenzoveel partijen. Het was echter pas zijn derde gevecht in het zwaargewicht. Hij was eerder de onbetwiste wereldkampioen in het cruisergewicht. Usyk veroverde olympisch goud in het zwaargewicht bij de Olympische Spelen van Londen 2012.

Usyk was na zijn sensationele overwinning in tranen. Hij is na Evander Holyfield en David Haye de derde cruisergewicht die de wereldtitel verovert in het zwaargewicht.

Tyson Fury

Voor de Britse boksfans is de nederlaag van Joshua een flinke tegenvaller. Zij kijken namelijk massaal uit naar een partij tussen tussen de man uit Watford en zijn grote concurrent, de nog ongeslagen Tyson Fury, die de kampioen van de WBC is.

De afgelopen maanden werd flink ingezet op een clash tussen Fury en Joshua, zodat er eindelijk een echte alleenheerser zou verrijzen in het zwaargewicht. Door de nederlaag van Joshua is die gedroomde clash echter ineens een stuk verder weg.

Fury, ook wel The Gypsy King genoemd, komt op 9 oktober sowieso eerst nog in actie tegen de Amerikaan Deontay Wilder, van wie hij in februari 2020 zijn twee titels overnam.