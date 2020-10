Oranje komt niet verder dan gelijkspel bij Bosnië en Herzegovina

De Boer was gebaat bij een overwinning in zijn tweede interland als bondscoach, want het vriendschappelijke treffen met Mexico ging bij zijn debuut afgelopen woensdag in de Johan Cruijff ArenA met 1-0 verloren.

Steven Berghuis, een van de betere spelers in het treffen met de Mexicanen, was door De Boer tegen Bosnië en Herzegovina weer naar de bank verwezen. Donyell Malen vormde samen met Luuk de Jong en Quincy Promes de voorhoede, waar Memphis Depay door een schorsing ontbrak.

De Vrij gevaarlijk

Tegen een tegenstander die vorige week een behoorlijke dreun had gekregen door uitgeschakeld te worden in de EK-kwalificatie speelde Oranje een uiterst moeizame eerste helft. De twee grootste mogelijkheden op een doelpunt waren er nota bene voor Stefan de Vrij. De centrale verdediger kopte in de openingsfase een vrije trap van Promes volledig vrijstaand naast, en kort voor rust kopte hij een corner van diezelfde Promes voorlangs.

Grotere wapenfeiten dan een schot van Promes dat overging (na een uitstekende counter) en een gesmoorde pegel van Marten de Roon kende Nederland in de eerste helft eigenlijk niet. De thuisploeg loerde op de tegenaanval en kwam er een aantal keer gevaarlijk uit. Weinig overzicht en een uitstekende sliding van De Vrij voorkwamen echt gevaar voor het doel van Jasper Cillessen, die de plek van Tim Krul onder de lat weer had overgenomen.

Na rust werd het er bij Oranje niet veel beter op. Tot grote kansen kwam de ploeg amper, en het was dat Denzel Dumfries halverwege de tweede helft goed verdedigde bij een grote Bosnische mogelijkheid. De ingevallen Edin Dzeko stuurde Sead Kolasinac weg en met een vliegende tackle voorkwam Dumfries een grote kans. Ook Cillessen moest een keer handelend optreden, toen Miralem Pjanic vanaf de rand van het strafschopgebied vrij mocht aanleggen.

Het Nederlands elftal schrok blijkbaar wakker, want in de fase daarna kreeg Oranje de grootste kansen. Frenkie de Jong stuitte na een knappe pass van Promes op doelman Ibrahim Sehic, terwijl de goalie ook uitstekend redde op een kopbal van Luuk de Jong. Een tweede inzet van Frenkie de Jong werd geblokt in de doelmond, en gescoord werd er (ondanks nog een levensgrote kans voor invaller Ryan Babel) uiteindelijk niet meer.