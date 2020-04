’We hebben Haaland hard uitgelachen’

In 2018 speelde Haaland nog in Noorwegen, bij Molde FK. Zijn eerste doelpunten in het betaalde voetbal maakte hij ook voor Molde. Inmiddels doet hij hetzelfde voor de Duitse topclub Borussia Dortmund, waar hij in elf optredens al tot twaalf treffers kwam.

De Noor heeft een neusje voor de goal, tot verbazing van een oud-ploeggenoot van hem. „Toen ik met Haaland in Noorwegen speelde, scoorde hij een keer de hele week tijdens de training voor een wedstrijd (Brann uit, red.) niet”, zegt Ruben Gabrielsen in gesprek met Get French Football News. „We hebben hem toen hard uitgelachen.”

Enige tijd later zat de selectie van Molde in de kleedkamer, voor de wedstrijd tegen Brann. De coach had een basisplaats ingeruimd voor Haaland. „’Nee! Hoe kunnen wij in hemelsnaam met deze gast spelen?!’, dacht ik toen. Vijftig minuten later had hij er vier in liggen. Vanaf dat moment ging alles in de hoogste versnelling”, aldus Haalands landgenoot Gabrielsen, die nu zijn brood verdient in Frankrijk bij Toulouse.

„Toen hij bij de club kwam was hij niet al te groot. Hij was ook niet echt goed. Ik dacht dat hij een modale voetballer in de Noorse competitie kon worden, meer niet”, gaat Gabrielsen verder. „Op een gegeven moment raakte hij geblesseerd. Een paar maanden later kwam hij terug en was hij veranderd in een beest! Vanaf toen ging het snel. Hij dolde iedereen op de training, scoorde de ene na de andere goal. Nu lach ik ook om hem, maar dan als hij verdedigers te kijk zet en goals maakt in de Champions League.”