Ten Hag haalt opnieuw ex-Ajacied binnen bij Manchester United

McCarthy is inmiddels 44 jaar, afkomstig uit Kaapstad in Zuid-Afrika en kent het Engelse voetbal goed. Hij kwam na Ajax onder meer vier seizoenen uit voor Blackburn Rovers en speelde voor West Ham United in Londen. McCarthy brengt een schat aan ervaring mee. Behalve dat hij 400 duels in de top speelde (ook in Spanje in Portugal) is hij topscorer aller tijden van het Zuid-Afrikaanse nationale elftal.

Na zijn actieve carrière dook hij in het trainersvak en was hij onder meer coach van Cape Town City. De laatste twee seizoenen was hij hoofdtrainer van Amazulu in de stad Durban. Van der Gaag kent McCarthy nog uit zijn Portugese periode.

De oud-Ajacied is in Manchester al gearriveerd en heeft diverse gesprekken gevoerd met Ten Hag, die de Zuid-Afrikaan er graag bij wilde hebben. Vanaf het begin was al duidelijk dat er nog een extra man moest worden toegevoegd aan de trainersstaf.