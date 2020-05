Lieke Martens blij met titel: ’Anders was ik best wel pissig geweest’

Lieke Martens is met FC Barcelona uitgeroepen tot landskampioen. Ⓒ Reuters

ZEIST - Het voetbalbloed kruipt waar het niet gaan kan en dus staat Lieke Martens dezer dagen geregeld in Zeist met een groepje Leeuwinnen op het veld. De international had tijdens een belletje met Sarina Wiegman zelf het initiatief genomen om weer met een bal te gaan trainen, waarna de bondscoach de rest regelde. „Ik ben per slot van rekening een voetbalster en geen hardloopster”, aldus de 27-jarige aanvalster.