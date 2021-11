Manchester City wint in sneeuwstorm maar nipt van West Ham United

Voetbal

Gemakzuchtig PSV schiet zichzelf in de voet bij Heerenveen

PSV heeft in de Eredivisie duur puntenverlies geleden bij sc Heerenveen. In Friesland kwamen de Eindhovenaren ondanks een veldoverwicht en meerdere kansen niet verder dan 1-1. De Brabanders hebben nu al bijna 10 (!) jaar niet gewonnen in Heerenveen in de Eredivisie. Door het gelijkspel staat Ajax we...