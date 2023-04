Verscherpte maatregelen toegepast in Helmond; geen promotie maar nederlaag PEC Zwolle

Nadat er vanuit het uitvak vuurwerk het veld op werd gegooid, gingen beide ploegen onder leiding van scheidsrechter Robin Hensgens naar de kleedkamer. MVV-captain Matteo Waem heeft de supporters toegesproken en gewaarschuwd dat bij het volgende incident de wedstrijd definitief gestaakt wordt.

De strengere maatregelen zijn een gevolg van het aanstekerincident eerder deze week in de KNVB-beker tijdens Feyenoord-Ajax. Ajax-middenvelder Davy Klaassen werd geraakt op het hoofd door een aansteker en kon de wedstrijd daardoor niet volmaken.

Na de hervatting won MVV uiteindelijk met 1-2. Sven Blummel was met twee goals de grote man.

PEC verliest bij FC Eindhoven en moet promotiefeest uitstellen

Koploper PEC Zwolle leed ondertussen in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven de zesde nederlaag van het seizoen: 4-2. Door de nederlaag en de zege van concurrent Almere City moet PEC het promotiefeest nog even uitstellen. Almere City was op eigen veld met 2-1 te sterk voor Jong AZ.

Lennart Thy zette PEC al in de 3e minuut op voorsprong, maar na een half uur keken de bezoekers tegen een 2-1-achterstand aan. Thy maakte nog voor rust gelijk, maar in de tweede helft liep Eindhoven uit.

Ook nummer twee Heracles Almelo ging onderuit in een zeer doelpuntrijk duel. Bij De Graafschap werd er met 5-3 verloren.

Het verschil tussen koploper PEC en nummer 3 Almere City bedraagt nog 13 punten. Heracles staat vijf punten achter op de provinciegenoot. Er zijn nog zes speelronden te gaan. Over precies een week komt PEC weer in actie, dan tegen Telstar. Almere City speelt pas twee dagen later, uit tegen ADO Den Haag.