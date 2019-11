Wereldwijde erkenning Overmars

Marc Overmars tijdens de inloop van het Voetballer van het jaar gala, eerder dit jaar. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Dat Marc Overmars bij Ajax een stevig sportief fundament heeft gelegd, is in de internationale voetbalwereld niet onopgemerkt gebleven. De directeur voetbalzaken is genomineerd voor de prestigieuze Globe Soccer Award, die op 29 december tijdens de elfde editie van het gala in Dubai wordt uitgereikt. Ook de club Ajax en trainer Erik ten Hag maken in hun eigen categorie kans op die prijs.