Vandaag een jaar geleden: Ajax leest Juventus de les

16 april 2019: Ajax verslaat Juventus en stoot door naar de halve finale van de Champions League

Een machtige kopbal van Matthijs de Ligt bezorgt Ajax na 22 jaar weer een plek in de halve finale van de Champions League. De verdediger, die een paar maanden later een vijfjarig contract voor de club uit Turijn zal tekenen, troeft in het luchtduel twee Juventus-spelers af. „Er komt een corner aan en ik loop naar Frenkie toe, die tegen me zegt ’dit is jouw moment’. De bal komt hoog voor, ik spring zo hoog mogelijk en ik kop ’m goed in de hoek.”

De treffer van De Ligt is de 1-2 van Ajax, dat na het 1-1 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA al vroeg in de returnwedstrijd op achterstand was gekomen, toen Cristiano Ronaldo in vrijstaande positie mocht inkoppen. Donny van de Beek zorgt nog voor rust voor de gelijkmaker en de goal van De Ligt is de terechte beloning voor het prima spel dat Ajax laat zien.

„Dit is waarvoor je op voetbal bent gegaan als kleine jongen”, jubelt De Ligt, die met Ajax in de halve finale tegen Tottenham Hotspur door een fatale goal van Lucas Moura in de zesde minuut van de blessuretijd op dramatische wijze zal worden uitgeschakeld.