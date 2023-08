Nederland speelt tegen Zuid-Afrika voor meeste Oranjefans tot nu toe

De KNVB houdt in Sydney rekening met zo'n 2000 toeschouwers met de Nederlandse nationaliteit. In Nieuw-Zeeland werd de groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten het beste bezocht, daar zaten 1175 Oranjefans op de tribunes.

In totaal zijn er al ongeveer 38.000 kaartjes verkocht voor de wedstrijd in het Sydney Football Stadium, dat plaats biedt aan 45.500 toeschouwers. In Nieuw-Zeeland speelde Oranje tot dusver alleen in kleinere stadions.

De Leeuwinnen zijn vrijdag even voor 13.30 uur (lokale tijd) gearriveerd in Sydney na een reis van ruim 2100 kilometer over de Tasmanzee. Nederland is voor de achtste finale teruggekeerd naar de Australische stad waar het vorige maand ook al anderhalve week trainde.

Mocht Nederland de achtste finale winnen en het zo tot de kwartfinale schoppen, dan keert het terug naar de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Een eventuele halve finale speelt Oranje in Auckland, een finale zou weer in Sydney gespeeld worden.