Column Steven Kooijman: ’Top van KNHB stapelt blunder op blunder’

Door Steven Kooijman

„De laatste jaren bleek er binnen de vrouwenselectie een onwelriekend sfeertje te heersen.” Ⓒ ANP/HH

De opgelopen schade die is ontstaan nadat de problemen over een bedorven teamklimaat bij de Oranje-hockeysters werd geopenbaard, is nog groter dan werd aangenomen. Wat een abc’tje zou moeten zijn, de aanstelling van een nieuwe bondscoach voor één van de beste landenteams in de internationale sportwereld, is in een recordtijd uitgegroeid tot een hoofdpijndossier van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond.