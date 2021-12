Ajax tegen Internazionale van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in achtste finale Champions League

Dat betekent dus dat de landskampioen moet zien af te rekenen met twee landgenoten. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries spelen beiden bij de Italiaans kampioen, die in zijn groep tweede werd achter Real Madrid.

Ajax trof Internazionale tijdens de een na laatste keer dat het deze fase van het toernooi bereikte (in 2006) ook al in de achtste finales. Destijds gingen de Italianen door na een 2-2 gelijkspel in de Johan Cruijff Arena en een 1-0 overwinning in eigen huis.

Volledige loting

Benifca - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atlético Madrid - Bayern München

Salzburg - Liverpool

Internazionale - Ajax

Sporting Portugal - Juventus

Chelsea - Lille OSC

Paris Saint-Germain - Manchester United

Er was tijdens de loting ook nog een hachelijk moment. Villarreal werd aanvankelijk gekoppeld aan Manchester United, maar beide teams troffen elkaar al in de groepsfase, waardoor dit niet een geoorloofde combinatie was. Wat er precies misging is onduidelijk.