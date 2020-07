’Bottas verlengt zijn contract bij Mercedes’

De 30-jarige Finse Formule 1-coureur en zijn ploeg hebben maandag afgesproken de samenwerking voort te zetten. Een handtekening is het enige dat Bottas nog scheidt van een nieuw contract.

Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes, waar hij Nico Rosberg opvolgde. Rosberg was op dat moment regerend wereldkampioen in de belangrijkste autosportklasse. De wereldtitel pakken deed de coureur uit Nastola nog nooit.

Bottas is na twee races in Oostenrijk wel de leider in de stand om het wereldkampioenschap. Vorige week zegevierde hij sinds zijn komst bij Mercedes voor de achtste keer in een race. In 2019 won Bottas vier races en werd hij tweede in het eindklassement, achter Lewis Hamilton.

Mercedes wil ook de aflopende verbintenis van Hamilton graag verlengen. Hamilton werd sinds 2014 altijd wereldkampioen, met uitzondering van 2016.