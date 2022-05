Jakobsen slaat dubbelslag in Ronde van Hongarije

Kopieer naar clipboard

Fabio Jakobsen komt als eerst over de streep. Ⓒ ANP/HH

Fabio Jakobsen heeft zijn tweede overwinning gepakt in de Ronde van Hongarije. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl was de beste in de massasprint van de derde etappe, nadat hij ook al de tweede rit had gewonnen.