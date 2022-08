Clubicoon Barry van Galen over droomloting AZ: ’Appeltje-eitje’

Oftewel: een droomloting, volgens oud-speler Barry van Galen. „Appeltje-eitje, het kan niet beter. Ik bedoel, wat wil je nog meer? Ze hadden als groepshoofd ook FC Köln en OGC Nice kunnen treffen. Zoals Partizan Belgrado. AZ is verplicht om te overwinteren.”

De liefhebber in Van Galen betreurt het dat AZ in Poule D niet één aansprekende tegenstander ontmoet. „Ja, dat vind ik zeker jammer. Ik bedoel: AZ tegen het Nice van Calvin Stengs, daar kom je voor naar het stadion. Maar oké, het levert wel veel punten op voor de Europese coëfficiëntenlijst. En hoe meer je wint, hoe meer je casht. Dát is ook wat waard”, aldus het clubicoon.

Bekijk ook: AZ neemt het in Conference League op tegen debutant uit Liechtenstein

Van Galen vermoedt dat de meest tegenstand van Apollon zal komen. „Die club is regerend landskampioen, dus die kunnen wel wat. Hoewel het voetbal in Cyprus in mijn ogen wat is weggezakt.” FC Vaduz debuteert als eerste club uit Liechtenstein in de groepsfase van een Europees toernooi. „Maar ik zag net even snel dat ze uitkomen op het tweede niveau van Zwitserland, waar ze negende staan. Niet veel soeps dus.”

Met SC Dnipro-1 komen Jansen & co een ’oude bekende’ tegen van Van Galen. „Wij hebben met AZ onder Louis van Gaal nog tegen FC Dnipro gespeeld, wonnen we uit met 2-1. Maar die club is bankroet gegaan. Dit SC Dnipro-1 heeft het complex en de jeugdopleiding uit de failliete boedel overgenomen. De oorlog met Rusland heeft het clubvoetbal in Oekraïne echter geen goed gedaan.”