Pitcher Shairon Martis: ’Je denkt toch niet dat ik Rihanna ooit zal ontmoeten?’

Ben je wel eens boos, en dan bedoel ik écht boos?

„Zo, dat is met de deur in huis vallen. Ik ben namelijk nóóit boos, laat staan heel erg boos… Ik moet echt diep graven in mijn geheugen. Oké, ik vond het een keer niet zo leuk toen ik in een restaurant zo lang op mijn eten moest wachten dat de rest al klaar was. Maar boos...?”

Goed, je gaat nog een keer lekker tafelen, samen met jouw vrouw. Wie zouden jullie dreamdates zijn?

„Denzel Washington, for sure. En ik vermoed dat mijn vrouw zo’n reality-ster van zo’n Housewive-serie zou uitnodigen. Doe maar eentje van The Real Housewives of… eh… Dubai toch?”

Wat was jouw eerste baantje?

„In een sportzaak in Willemstad. Ik was vijftien jaar en vond het geweldig, want ze verkochten er honkbalhandschoenen en honkbalknuppels.”

Vanwaar die enorme passie voor het honkbal op de Antillen?

„Dat heeft alles met role models te maken. Zoals de jeugd in Nederland tegen beroemde profvoetballers opkijkt, kijkt onze jeugd op tegen de Antilliaanse sterren van de Major League. Zij willen maar wat graag in hun voetsporen treden en kiezen daardoor eerder voor het honkbal dan voetbal.”

Maak deze zin af: Ik ben een aardige jongen, omdat…

„…ik rustig ben, niet te veel praat en anderen graag help en adviseer.”

Als ik een dier moet zijn, dan ben ik het liefst een…

„French bulldog! Echt een mooi beestje. Na mijn carrière wil ik heel graag zo’n hond hebben. Nu moet ik door het honkbal nog teveel reizen en kan ik er niet goed voor zorgen. Ik moet nog even geduld hebben, want ik voel me fit. Mijn arm gaat nog minstens twee jaar mee.”

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

„Man, dat was tijdens het EK 2021 in Italië, op het moment dat we in de finale de laatste ’uit’ maakten. Het was een spannende wedstrijd geweest en ik was mezelf aan het opwarmen in de bullpen. Ik weet niet waarom, maar het gebeurde gewoon en moest huilen van geluk. Ik word ook een jaartje ouder.”

Terwijl je niet de eerste de beste bent. Je bent wereldkampioen geworden, gooide een no-hitter tegen Panama en speelde in de Major League. Wat was jouw ultieme hoogtepunt?

„Mijn debuut in de Major League voor de Washington Nationals. De Major League bereiken is gewoon de grote droom van iedere jonge honkballer.”

„Na twee keer in de kwartfinale te zijn uitgeschakeld, wordt het nu tijd om de finale in Miami te halen en de bokaal mee naar huis te nemen. Dát is ons doel.” Ⓒ ANP/HH

Hangt jouw kast vol met pakken?

„Nee! Ik ben meer van de casual kleding, zoals een lange broek en een blouse.”

Wat is jouw slechtste eigenschap?

,,Ik weet niet of het een bad habbit is, maar ik zou wel eens lang willen uitslapen. Tien uur haal ik niet eens. Op dat vlak ben ik wel onrustig, ik moet wat te doen hebben.”

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

,,Een coach zei ooit: je speelt zoals je traint. Loop je de kantjes er vanaf, dan wordt het in de wedstrijd ook niks. Maar als je scherpt traint, ben je in de wedstrijd ook scherp. Daarom doe ik op dat gebied nooit concessies: ik train altijd keihard.”

Hou je van gokken?

„Zeker. Maar wel voor de gezelligheid. Poker, roulette, dat werk. Ik ben geen stille gokker.”

Stel: na dat pokeren ga je naar een club en je mag óf Rihanna óf Anouk meenemen. Wie wordt het?

„Dan kies ik voor Anouk. Kom op man: je denkt toch niet dat ik Rihanna ooit zal ontmoeten?”

In jullie honkbalselectie lopen ook wereldsterren rond, zoals meervoudig All-Star Xander Bogaerts. Hoe is dat?

„Vooral de ’Nederlandse’ jongens hebben nooit durven dromen dat ze ooit met Xander zouden spelen. Of met Didi Gregorius en Jonathan Schoop. En als we de tweede ronde halen komt Kenley Jansen er ook nog bij. Major League-sterren die zij alleen van de televisie kennen. Het is mooi om met zo’n mix van jongens zo’n toptoernooi als de World Baseball Classic te kunnen spelen. Na twee keer in de kwartfinale te zijn uitgeschakeld, wordt het nu tijd om de finale in Miami te halen en de bokaal mee naar huis te nemen. Dát is ons doel.”